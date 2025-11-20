तीन दिन की तकनीकी जद्दोजहद के बाद वायुसेना के ध्रुव हेलिकॉप्टर ने भरी उड़ान, लैंडिंग स्थल पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़

सोमवार दोपहर नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हेलिकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी। पायलटों ने तत्परता और समझदारी दिखाते हुए गांव गोरा लोकनाथपुर के पास स्थित एक खेत में सुरक्षित आपात लैंडिंग कर दी। हेलिकॉप्टर में सवार दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहे। घटना की सूचना मिलते ही वायुसेना का एक अन्य हेलिकॉप्टर मौके पर पहुंचा और पायलटों को सुरक्षित बेस ले जाया गया। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई थी, लेकिन सब कुछ सुरक्षित देखकर लोगों ने राहत की सांस ली।