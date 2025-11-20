तीन दिन की तकनीकी जद्दोजहद के बाद वायुसेना के ध्रुव हेलिकॉप्टर ने भरी उड़ान, लैंडिंग स्थल पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़

बरेली। मीरगंज क्षेत्र में खेत में आपात लैंडिंग करने वाला वायुसेना का एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव आखिरकार गुरुवार शाम फिर से उड़ान भरने में सफल रहा। तीन दिनों से चल रही तकनीकी जांच और मरम्मत कार्य के बाद अधिकारियों की अनुमति मिलते ही हेलिकॉप्टर ने सुरक्षित परीक्षण उड़ान भरी। उड़ान भरते ही खेत के चारों ओर मौजूद ग्रामीण खुशी से झूम उठे और मोबाइल कैमरों में यह क्षण कैद करते नजर आए।
सोमवार दोपहर नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हेलिकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी। पायलटों ने तत्परता और समझदारी दिखाते हुए गांव गोरा लोकनाथपुर के पास स्थित एक खेत में सुरक्षित आपात लैंडिंग कर दी। हेलिकॉप्टर में सवार दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहे। घटना की सूचना मिलते ही वायुसेना का एक अन्य हेलिकॉप्टर मौके पर पहुंचा और पायलटों को सुरक्षित बेस ले जाया गया। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई थी, लेकिन सब कुछ सुरक्षित देखकर लोगों ने राहत की सांस ली।
मंगलवार और बुधवार को वायुसेना की तकनीकी टीम ने हेलिकॉप्टर की गड़बड़ी को ठीक करने में लगातार प्रयास किया। बुधवार को फॉल्ट काफी हद तक ठीक हो गया था, मगर उड़ान की अनुमति न मिलने के कारण हेलिकॉप्टर को वहीं खड़ा रखना पड़ा। इस दौरान खेत में सेना के जवानों की निगरानी भी जारी रही। हेलिकॉप्टर को नजदीक से देखने के लिए आसपास के गांवों से लोगों का तांता लगा रहा।
गुरुवार को विस्तृत जांच और सुरक्षा मानकों की औपचारिकता पूरी होने के बाद अधिकारियों ने उड़ान की हरी झंडी दी। शाम करीब चार बजे जैसे ही ध्रुव हेलिकॉप्टर ने इंजन स्टार्ट किया, ग्रामीणों में उत्सुकता बढ़ गई। कुछ ही क्षणों बाद हेलिकॉप्टर ने जोरदार आवाज के साथ जमीन से उड़ान भरी और सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ गया। तीन दिन से खेत में खड़े हेलिकॉप्टर को उड़ते देख लोगों ने राहत और उत्साह दोनों का इजहार किया।
