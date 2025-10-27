तीन साल बाद टूटीं जंजीरें, खुले सांसों के दरवाजे, अपने आशियाने में लौटे एलायंस बिल्डर, घर में गूंजे सिसकते कदम

जैसे ही अधिकारियों ने मुख्य दरवाज़े की सील तोड़ी, परिवार के लोग फूट-फूटकर रो पड़े। अरविंदर सिंह ने आंखों में नमी लिए कहा कि ये सिर्फ ईंट और दीवार नहीं, हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो तीन साल से कैद था… आज लगा जैसे हमारा घर नहीं, हमारी आत्मा आज़ाद हुई है। पड़ोसी भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। जिनके अपने घर सील हुए थे, उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। यह सिर्फ कानूनी जीत नहीं, बल्कि इंसान और उसके घर के बीच मोहब्बत की पुनःस्थापना थी।