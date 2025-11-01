एआई से बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, दुर्घटनाओं में आएगी कमी, एडीजी बोले सड़क सुरक्षा को आदत बनाएं, जिम्मेदारी नहीं

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि पूरे जिले में जागरूकता रैली, स्कूल कार्यक्रम, पोस्टर अभियान और रोड शो चलेंगे। उनका लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क हादसों को आधा किया जाए। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने दें। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा यातायात नियम तभी सुरक्षित हैं जब लोग उन्हें जानें और समझें। हेलमेट, सीट बेल्ट और संयम से गाड़ी चलाना ही जीवन की गारंटी है। तेज रफ्तार और गलत साइड ड्राइविंग से बचें, क्योंकि इंतजार करने वाला परिवार घर पर होता है अस्पताल में नहीं।