बरेली में समाजवादियों को साधने आए अखिलेश यादव की एंट्री से सियासी पारा चढ़ा, चुनाव आयोग और बीजेपी पर बोला हमला

इसके बाद वे भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और प्रेमनगर के राजेश कुमार सिंह से मुलाकात करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वह पूर्व सांसद वीरपाल के घर पहुंचे और इसके बाद डोहरा रोड स्थित मेफेयर लॉन में पूर्व विधायक सुल्तान बेग की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होंगे।