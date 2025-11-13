बरेली में समाजवादियों को साधने आए अखिलेश यादव की एंट्री से सियासी पारा चढ़ा, चुनाव आयोग और बीजेपी पर बोला हमला

बरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को बरेली पहुंचे। उनका दौरा शहर में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात और निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए था। बरेली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया।
अखिलेश यादव सुबह 11:30 बजे विमान से बरेली एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वे पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य के निवास गए, जहां उन्होंने उनके भाई और पत्नी को शादी का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनका काफिला नैनीताल रोड स्थित होटल ग्रैंड निर्वाणा पहुंचा, जहां उन्होंने विधायक अताउर रहमान की पुत्री के विवाह समारोह में शिरकत की।
इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को परेशान करने का काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी हमला करते हुए कहा भाजपा वाले भगवान से ऊपर हैं। इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, जबकि वह भगवान के नाम से जाना जाता था।
उन्होंने रामपुर की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि वहां लाखों लोगों को वोट डालने से रोका गया, पुलिस को तैनात किया गया ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने डीएम अविनाश सिंह कटहरी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह भाजपा के जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं।
इसके बाद वे भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और प्रेमनगर के राजेश कुमार सिंह से मुलाकात करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वह पूर्व सांसद वीरपाल के घर पहुंचे और इसके बाद डोहरा रोड स्थित मेफेयर लॉन में पूर्व विधायक सुल्तान बेग की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होंगे।
विवाह समारोह के बाद अखिलेश यादव प्रख्यात शायर वसीम बरेलवी से उनके किला स्थित आवास पर मिलेंगे। आठ कार्यक्रमों की थकावट के बाद शाम करीब चार बजे उन्होंने बरेली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग