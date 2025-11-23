अमन आत्महत्या कांड: रिश्ते टूटने के बाद रुपये और मकान की डिमांड कर रही थी काजल, पांच पर एफआईआर

अमन ने 2022 में अलीगढ़ निवासी मुस्कान से दूसरी शादी कर ली थी। स्वजन का आरोप है कि पहली पत्नी काजल समझौते के नाम पर भारी रकम और मकान की मांग कर रही थी। दोनों के बीच फैमिली कोर्ट में मामला विचाराधीन था। रीना शर्मा ने बताया कि काजल, उसकी बहन मोनी, बहनोई मोहन, भाई विकास और अन्य रुकमणी लगातार अमन को परेशान कर रहे थे। 17 नवंबर को कोर्ट में भी काजल ने धमकी दी कि दस लाख रुपये और मकान नहीं दिए तो बेटे और परिवार की हत्या करवा दूंगी। इसी दबाव में अमन ने अपनी जान दे दी।