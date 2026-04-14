अनावरण से पहले हटी आंबेडकर प्रतिमा, भड़के ग्रामीण… पीलीभीत में बवाल जैसे हालात, गांव बना छावनी

गांव के सर्वेश, दीपक, गौरव, रामपाल, राजपाल, संतोष कुमार, कालीचरन, रूपलाल और रामबहादुर समेत कई ग्रामीणों ने दावा किया कि जिस जगह प्रतिमा स्थापित की गई थी, वह राजस्व अभिलेख (फर्द) में आंबेडकर पार्क के रूप में दर्ज है। ऐसे में बिना सूचना और अनुमति के प्रतिमा हटाए जाने को लेकर लोगों में नाराजगी है। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रतिमा स्थल पर जुट गए और नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया।