बरेली में एयरफोर्स हेलिकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, जाने क्यों हुआ ऐसा

बरेली। मीरगंज क्षेत्र में सोमवार शाम इंडियन एयरफोर्स के एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) को तकनीकी खराबी के चलते सरसों के खेत में सुरक्षित उतारना पड़ा। गोरा लोकनाथपुर गांव के पास हुए इस घटनाक्रम से इलाके में हड़कंप मच गया। करीब चार बजे हुई इमरजेंसी लैंडिंग देखने को ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई।
एयरफोर्स से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हेलिकॉप्टर रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। उड़ान के दौरान एक टेक्निकल स्नैग महसूस होते ही एयरक्रू ने तुरंत निर्णय लेते हुए सुरक्षित प्रिकॉशनरी लैंडिंग की। हेलिकॉप्टर को बिना किसी नुकसान के खेत में उतार लिया गया। एयरफोर्स ने बताया कि पायलट सहित सभी क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। आईएएफ अधिकारियों ने बताया कि जमीन पर भी किसी तरह की क्षति नहीं हुई है। बरेली एयरबेस से वायुसेना की रिकवरी टीम को घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है, जो हेलिकॉप्टर की तकनीकी जांच और आगे की प्रक्रिया को संभालेगी।
हेलिकॉप्टर के खेतों में उतरने की खबर फैलते ही गोरा लोकनाथपुर और आसपास के गांवों से लोग मौके पर पहुंच गए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसडीएम मीरगंज, सीओ और प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने हेलिकॉप्टर के आसपास बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा बना दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे भीड़ न बढ़ाएं और सेना की टेक्निकल टीम का सहयोग करें। स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अधिकारी हेलिकॉप्टर की लैंडिंग और तकनीकी खराबी के कारणों की जांच में जुटे हैं। मौके पर सेना और प्रशासन के अधिकारी देर शाम तक मौजूद रहे।
