बरेली में एयरफोर्स हेलिकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, जाने क्यों हुआ ऐसा

हेलिकॉप्टर के खेतों में उतरने की खबर फैलते ही गोरा लोकनाथपुर और आसपास के गांवों से लोग मौके पर पहुंच गए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसडीएम मीरगंज, सीओ और प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने हेलिकॉप्टर के आसपास बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा बना दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे भीड़ न बढ़ाएं और सेना की टेक्निकल टीम का सहयोग करें। स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अधिकारी हेलिकॉप्टर की लैंडिंग और तकनीकी खराबी के कारणों की जांच में जुटे हैं। मौके पर सेना और प्रशासन के अधिकारी देर शाम तक मौजूद रहे।