एयरफोर्स सुरक्षा कार्यालय में वायु सैनिक ने की आत्महत्या, माथे में गोली मारकर दी जान, जाने क्या है मामला

बरेली। एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा कार्यालय में तैनात एक वायु सैनिक ने शुक्रवार तड़के सर्विस राइफल से माथे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह लगभग सात बजे जब सफाई कर्मचारी रोज की तरह दफ्तर पहुंचा तो उसे कमरे का दृश्य देखकर होश उड़ गए। वायु सैनिक शुभम कुमार कुर्सी पर बैठे हुए मृत मिले, उनका सिर मेज पर झुका था और कमरे में खून बिखरा हुआ था।