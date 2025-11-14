एयरफोर्स सुरक्षा कार्यालय में वायु सैनिक ने की आत्महत्या, माथे में गोली मारकर दी जान, जाने क्या है मामला

बरेली। एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा कार्यालय में तैनात एक वायु सैनिक ने शुक्रवार तड़के सर्विस राइफल से माथे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह लगभग सात बजे जब सफाई कर्मचारी रोज की तरह दफ्तर पहुंचा तो उसे कमरे का दृश्य देखकर होश उड़ गए। वायु सैनिक शुभम कुमार कुर्सी पर बैठे हुए मृत मिले, उनका सिर मेज पर झुका था और कमरे में खून बिखरा हुआ था।
पंजाब के लुधियाना निवासी शुभम कुमार करीब पांच वर्ष पहले एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। पिछले वर्ष जून में उनकी पोस्टिंग बरेली एयरफोर्स स्टेशन पर हुई थी, जहां वह सुरक्षा कार्यालय में ड्यूटी कर रहे थे। गुरुवार को उनकी ड्यूटी शाम 7:30 बजे से शुक्रवार सुबह 7 बजे तक थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वह कार्यालय से बाहर नहीं निकले थे।
इसी बीच सुबह सफाईकर्मी ने जब कमरा खोला, तो शुभम को गोली लगी हालत में देखा। तत्काल अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सैन्य अधिकारी जांच में जुट गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में घटना आत्महत्या प्रतीत हो रही है, हालांकि कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।
