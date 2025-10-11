कमरे में बंद होकर इंटर के छात्र ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल, जांच में जुटी पुलिस

मृतक अंकित शर्मा (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के प्रगति नगर में शनिवार दोपहर एक युवक ने घर के कमरे में खुद को गोली मार ली। 18 वर्षीय अंकित शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही घर में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने जब कमरे में जाकर देखा तो अंकित खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था।
परिजनों के मुताबिक, दोपहर करीब 12 बजे अंकित अपने कमरे में गया था। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई। छोटा भाई अर्जुन दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा तो वह यह दृश्य देखकर सन्न रह गया। आनन-फानन में परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही सुभाषनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि अंकित तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वह इंटरमीडिएट का छात्र था और साथ में कारपेंटर का काम करता था। घटना के बाद से घर में मातम पसरा है। मां राखी शर्मा का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
