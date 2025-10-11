कमरे में बंद होकर इंटर के छात्र ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल, जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही सुभाषनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि अंकित तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वह इंटरमीडिएट का छात्र था और साथ में कारपेंटर का काम करता था। घटना के बाद से घर में मातम पसरा है। मां राखी शर्मा का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।