डीआईजी की साइबर स्लेवरी और ठगी पर सर्जिकल स्ट्राइक, शाहजहांपुर-पीलीभीत में बड़ा खुलासा, बरेली में 8 मुकदमे दर्ज

डीआईजी बरेली रेंज अजय साहनी ने कहा कि डिजिटल दुनिया में भी कानून का शिकंजा और जनता की सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि अब तक रेंज में जितने गैंग पकड़े गये हैं। उनका नेटवर्क यूपी से उत्तराखंड, दिल्ली और दुबई समेत कई देशों तक फैला हुआ है। वहां भी कार्रवाई की गई है। पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी अभियान के हिस्से के रूप में बरेली पुलिस ने अब तक साइबर ठगी से जुड़े आठ मुकदमे दर्ज किए हैं। जांच में यह साफ हुआ कि अधिकतर मामलों में अपराधियों ने फर्जी या प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम बेचने वाले एजेंटों और दुकानदारों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे विक्रेताओं को चिन्हित कर उनकी आईडी, रजिस्ट्रेशन और बिक्री रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में साइबर ठगी के लिए सिम सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ी जा सके। उन्होंने जनता से सीधी अपील की है कि लालच, लिंक और अनजान कॉल से रहें दूर रहें। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमेशा अपना डीमैट अकाउंट खोलें, किसी अनजान कंपनी की ऐप, APK फाइल या लिंक से बचें, संदिग्ध कॉल या क्यूआर कोड पर भरोसा न करें, किसी भी संदिग्ध नंबर या ठगी की कोशिश पर तुरंत साइबर हेल्पडेस्क या नजदीकी थाने को सूचना दें। साइबर अपराध होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।