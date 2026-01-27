पुलिस पर फायरिंग करने वाला अंकित गिरफ्तार, अयूब खां चौराहे पर महिला से झपटा था कुंडल, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

पुलिस के मुताबिक अंकित ने 19 जनवरी को अयूब खां चौराहे पर स्कूटी सवार महिला के कान से कुंडल झपट लिया था। सोमवार को वह चौपुला चौराहे के पास संदिग्ध हालत में नजर आया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागते हुए रेलवे कॉलोनी में घुस गया। पीछा करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी और वह मौके पर ही धर दबोचा गया।