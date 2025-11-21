अधिवक्ता पर हमले से बार में उबाल: भड़के वकील सड़कों पर उतरे, जोरदार प्रदर्शन, डीआईजी ऑफिस घेरा, जानें आगे क्या हुआ

उधर, दूसरे पक्ष आशीष ने भी वकीलों के खिलाफ तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उनके दोस्त से गलती से बाइक का इंडिकेटर टूट गया, उसने माफी भी मांग ली, लेकिन अधिवक्ता शकील ने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने बाइक की चाबी भी छीन ली और जान से मारने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने आशीष की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच की जा रही है। विवाद बढ़ने के साथ ही कचहरी परिसर में तनाव बना हुआ है।