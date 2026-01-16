जांच टीम को कुचलने की कोशिश, बहेड़ी में खनन माफिया पर बड़ा शिकंजा: 24 गिरफ्तार, 37 ओवरलोड ट्रक जब्त

यह घटना 15 जनवरी की है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर खनन अधिकारी मनीष कुमार अपनी टीम के साथ बहेड़ी क्षेत्र में खनन और ओवरलोडिंग की जांच कर रहे थे। इसी दौरान दर्जनों ट्रक बिना अनुमति मौके पर पहुंचे और चालकों ने एकजुट होकर सरकारी टीम को कुचलने का प्रयास किया। इस हमले में एक उपनिरीक्षक को हल्की चोटें भी आईं, जबकि बैरिकेडिंग पूरी तरह तोड़ दी गई। खनन अधिकारी की तहरीर पर थाना बहेड़ी में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बहेड़ी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया।