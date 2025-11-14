फर्जी इकरारनामों के दम पर कब्जे की कोशिश, चौकीदार से मारपीट, एसएसपी ने सोबती की ओर से 16 लोगों पर कराई एफआईआर

बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोबती कॉम्प्लैक्स के मालिक चरन पाल सिंह ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत कर आरोप लगाया कि कुछ दबंग उनकी जमीन हड़पने की फिराक में हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देकर दबाव बना रहे हैं। एसएसपी के निर्देश पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चरन पाल के अनुसार उन्होंने यह जमीन वर्ष 1998 में नैनजीत सिंह से खरीदी थी, जिस पर पूरी तरह बाउंड्री भी बनी है। आरोप है कि 1 अक्टूबर की शाम उनके मैनेजर को एक अंजान नंबर से व्हाट्सऐप पर इकरारनामों से जुड़े दस्तावेज भेजे गए। फोन करने पर सामने आए व्यक्ति ने खुद को नूर हसन बताते हुए दावा किया कि जमीन के दो इकरारनामे पहले ही बन चुके हैं और वह जमीन मुनासिब दाम पर बेच सकता है। जब चरन पाल ने प्रस्ताव ठुकराया तो नूर हसन अपने बेटे ताहिर और पत्नी के साथ उनके ऑफिस में जाकर दबाव बनाने लगा।
अगले ही दिन मामला और बढ़ गया। चरन पाल का आरोप है कि नूर हसन, ताहिर और उनके साथियों ने दर्जनों लोगों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर चौकीदार के साथ मारपीट भी की गई। सूचना पर चरन पाल मौके पर पहुंचे तो कब्जा विफल हो सका।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि यह गिरोह खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा कर फर्जी दस्तावेज तैयार करता है और कई मुकदमे इनके खिलाफ लंबित हैं। साथ ही राजनीतिक साख के कारण उनकी शिकायत पहले दर्ज नहीं की गई। तब उन्होंने एसएसपी अनुराग आर्य से न्याय की गुहार लगाई, एसएसपी के आदेश पर बारादरी पुलिस से 15 नामजद समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
बरेली
उत्तर प्रदेश
