फर्जी इकरारनामों के दम पर कब्जे की कोशिश, चौकीदार से मारपीट, एसएसपी ने सोबती की ओर से 16 लोगों पर कराई एफआईआर

चरन पाल के अनुसार उन्होंने यह जमीन वर्ष 1998 में नैनजीत सिंह से खरीदी थी, जिस पर पूरी तरह बाउंड्री भी बनी है। आरोप है कि 1 अक्टूबर की शाम उनके मैनेजर को एक अंजान नंबर से व्हाट्सऐप पर इकरारनामों से जुड़े दस्तावेज भेजे गए। फोन करने पर सामने आए व्यक्ति ने खुद को नूर हसन बताते हुए दावा किया कि जमीन के दो इकरारनामे पहले ही बन चुके हैं और वह जमीन मुनासिब दाम पर बेच सकता है। जब चरन पाल ने प्रस्ताव ठुकराया तो नूर हसन अपने बेटे ताहिर और पत्नी के साथ उनके ऑफिस में जाकर दबाव बनाने लगा।