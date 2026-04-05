बदायूं हत्याकांड में उबाल: पिता का अल्टीमेटम, न्याय नहीं मिला तो कोतवाली के सामने कर दूंगा आत्मदाह

वहीं, बदायूं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चार विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी समेत तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। सूत्रों के मुताबिक, जांच में आरोपी के परिवार के कुछ सदस्यों की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों को खंगालते हुए पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। एक तरफ परिजन पुलिस पर लापरवाही और साजिश के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस जांच में तेजी का दावा कर रही है। ऐसे में यह मामला अब सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि न्याय और सिस्टम की जवाबदेही का बड़ा सवाल बनता जा रहा है।