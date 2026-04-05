खेत से लौटते युवक पर फायरिंग, पड़ोस में खड़ी महिला के माथे में धंसी गोली, हालत नाजुक

बरेली। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के पूरनापुर गांव में रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पुरानी रंजिश में चली गोली एक महिला के माथे में जा लगी। गंभीर हालत में घायल महिला को दोहरा रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।
घायल पक्ष के विनोद उर्फ बंटू ने बताया कि गांव के अमित, सुमित और कुनाल ने शनिवार को उसके घर में घुसकर उसकी मां शिव देवी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। इस घटना के बाद उसकी मां ने थाना बिथरी चैनपुर में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
रविवार सुबह करीब 8:45 बजे विनोद खेत से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में अमित और सुमित ने उसे घेर लिया। आरोप है कि दोनों ने उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। किसी तरह वह जान बचाकर भागा। विनोद के मुताबिक, जब वह भाग रहा था तभी अमित ने तमंचा निकालकर फायर कर दिया। वह तो बच गया, लेकिन पास में खड़ी महिला गीता के माथे में गोली जा लगी। गोली लगते ही महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।
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