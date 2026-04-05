खेत से लौटते युवक पर फायरिंग, पड़ोस में खड़ी महिला के माथे में धंसी गोली, हालत नाजुक

रविवार सुबह करीब 8:45 बजे विनोद खेत से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में अमित और सुमित ने उसे घेर लिया। आरोप है कि दोनों ने उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। किसी तरह वह जान बचाकर भागा। विनोद के मुताबिक, जब वह भाग रहा था तभी अमित ने तमंचा निकालकर फायर कर दिया। वह तो बच गया, लेकिन पास में खड़ी महिला गीता के माथे में गोली जा लगी। गोली लगते ही महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।