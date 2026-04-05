योगी सरकार में बढ़ी गोहत्या… बरेली में शंकराचार्य का बड़ा बयान, बोले- हस्ताक्षर से चल रहे बूचड़खाने

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान किया कि वह 1 मई से प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान लोगों को जागरूक किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह की सरकार प्रदेश और धर्महित में जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरी तरह जागरूकता के लिए होगा, ताकि लोग सही निर्णय लेकर प्रदेश का भविष्य तय कर सकें।