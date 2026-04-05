नाले में मौत मामले में दो इंजीनियर समेत चार पर विभागीय कार्रवाई, ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्ट

जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व अवर अभियंता अनुराग कमल, वर्तमान अवर अभियंता वीर प्रताप पटेल, सफाई निरीक्षक विवेक कुमार और सफाई नायक सर्वेश कुमार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।

इसके साथ ही बीते वर्ष नाले की सफाई करने वाले ठेकेदार शाकिर मियां की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है।