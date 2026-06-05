5 हजार की रिश्वत को लेकर रोडवेज बस में परिचालक को जूतों से पीटा, वीडियो वायरल होते ही मुख्यालय तक मचा हड़कंप

Bareilly News: रोडवेज मेरठ डिपो की बस की चेकिंग के दौरान क्षेत्रीय प्रवर्तन दल के सहायक टिकट निरीक्षक (एटीआई) पर परिचालक से पांच हजार रुपये मांगने का आरोप लगा है। रुपये देने से इन्कार करने पर प्रवर्तन दल के चालक ने बीच सड़क परिचालक पर जूते बरसा दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रोडवेज महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गूंज सीधे मुख्यालय तक पहुंची, जिसके बाद प्रबंध निदेशक ने रिपोर्ट तलब कर ली है।