19 मुकदमों के आरोपी गौकशी के करने वाले पर मेहरबान बीट सिपाही, एसएसपी ने किया सस्पेंड

मामले की जांच ASP हाईवे द्वारा की गई, जिसमें आरक्षी की लापरवाही स्पष्ट पाई गई। रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से आरक्षी विशु को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जिससे आगे और सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। कार्रवाई के जरिए पुलिस महकमे ने साफ संकेत दिया है कि अपराधियों को संरक्षण देने या ड्यूटी में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर और बड़े फैसले हो सकते हैं।