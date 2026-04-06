बरेली अपर जिला जज तबरेज अहमद व ज्ञानेंद्र त्रिपाठी समेत 50 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर, जाने किसे कहां मिली तैनाती

बरेली की अपर जिला जज केएम अफ्शां (हमीरपुर), कुमार मयंक (प्रयागराज), तबरेज अहमद (बुलंदशहर), ज्ञानेंद्र त्रिपाठी (हरदोई) और देवाशीष को (झांसी) स्थानांतरित किया गया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन में मंजुला मिश्रा (कन्नौज), रेखा रावत (एटा), अरुण कुमार पांडेय (बलिया) और शिखर अग्रवाल (मेरठ) भेजे गए हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन में अलका पांडेय (श्रावस्ती), पारस यादव (देवरिया) और श्वेता तिवारी (फर्रुखाबाद) का भी तबादला हुआ है। नई तैनाती में संतोष कुमार यादव, संदीपा यादव, नम्रता अग्रवाल, योगेश कुमार चौधरी और अरुण गौतम को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सुनील कुमार त्रिपाठी को सीनियर डिवीजन में बरेली भेजा गया है।