डॉन सर्विस से रोशन हुआ शहर, ‘जी उठे मसीह’ के संदेश में डूबा इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च, गूंजे स्तुति गीत

बरेली। पुनरुत्थान का संदेश, उम्मीद की लौ और आस्था का सैलाब। ईस्टर के पावन मौके पर रविवार सुबह बरेली का इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। सूरज की पहली किरण के साथ हुई डॉन सर्विस ने यह संदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित कर मानवता को नया जीवन दिया है।
सुबह-सुबह चर्च परिसर में विशेष डॉन सर्विस (Sunrise Prayer) आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने का जीवंत प्रतीक मानी जाती है। जैसे ही सूरज उगा, चर्च में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण और भी प्रगाढ़ हो गया।
डॉन सर्विस के बाद आयोजित विशेष ईस्टर आराधना में बच्चे, युवा और वरिष्ठ सभी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। चर्च में गूंजते स्तुति गीतों और भजनों ने माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया। गीतों का संचालन राजीव पॉल ने किया, जबकि श्रद्धालु प्रभु की महिमा गाते हुए पुनरुत्थान के संदेश में डूबे नजर आए।
चर्च के पादरी शिव चन्द ने अपने संदेश में प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की महत्ता को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ईस्टर केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है। मसीही जीवन में पुनर्जीवन का यह संदेश हर कठिनाई पर विजय पाने की प्रेरणा देता है।
ईस्टर के अवसर पर चर्च के बच्चों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रंग-बिरंगे चित्रों और ईस्टर गार्डन के सुंदर प्रतिरूपों के माध्यम से उन्होंने प्रभु की सेवा और पुनरुत्थान के संदेश को जीवंत रूप दिया, जिसे देखकर सभी श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। ईस्टर आराधना के संचालन में प्रतिभा, डार्विन, एस्थर, सौरभ, अभिषेक और अजय का विशेष योगदान रहा। सभी ने मिलकर आयोजन को सफल और यादगार बनाया।
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