डॉन सर्विस से रोशन हुआ शहर, ‘जी उठे मसीह’ के संदेश में डूबा इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च, गूंजे स्तुति गीत

ईस्टर के अवसर पर चर्च के बच्चों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रंग-बिरंगे चित्रों और ईस्टर गार्डन के सुंदर प्रतिरूपों के माध्यम से उन्होंने प्रभु की सेवा और पुनरुत्थान के संदेश को जीवंत रूप दिया, जिसे देखकर सभी श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। ईस्टर आराधना के संचालन में प्रतिभा, डार्विन, एस्थर, सौरभ, अभिषेक और अजय का विशेष योगदान रहा। सभी ने मिलकर आयोजन को सफल और यादगार बनाया।