बिथरी की सियासत में बड़ा धमाका, गिरधारी पप्पू की एंट्री तय, चुनाव लड़ने का ऐलान, बदलेंगे समीकरण

बरेली। बिथरी चैनपुर की राजनीति में रविवार को सियासी उथल पुथल रही। पीलीभीत बाईपास स्थित दिशा पैलेस में जुटी भारी भीड़ और नेताओं की मौजूदगी के बीच साफ संकेत मिला कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति चर्चित भाजपा नेता गिरधारी पप्पू अब बिथरी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि पार्टी का खुलासा अभी बाकी है, लेकिन समर्थकों की जोरदार नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन ने इस संभावित दावेदारी को मजबूती दे दी है।