बड़ा बाइपास पर भीषण हादसा: खड़े टैंकर से टकराई बोलेरो, पीछे से बाइक भिड़ी, पांच की मौत, बच्चों समेत तीन घायल

परधौली तिराहे के पास सड़क किनारे खड़े एक टैंकर में शाम करीब साढ़े चार से पांच बजे के बीच रामपुर की ओर जा रही बोलेरो कार पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक बाइक भी बोलेरो में जा घुसी, जिससे हादसा और भयावह हो गया।