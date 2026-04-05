बरेली में मिनरल वाटर की आड़ में जहर का कारोबार, 68 लाख की संपत्ति जब्त, लगा गैंगस्टर एक्ट 

बरेली। शहर में ‘मिनरल वाटर’ के नाम पर जहर बेचने वाले गैंग का आखिरकार पर्दाफाश हो गया। इज्जतनगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की करीब 68 लाख रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त कर दी है। लंबे समय से चल रहे इस खेल पर पुलिस की यह कार्रवाई सीधा प्रहार मानी जा रही है।