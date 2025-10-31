बदायूं एसएसपी का बड़ा एक्शन… अपराध नियंत्रण में फेल कई इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, अब नए अफसर संभालेंगे कमान

सबसे चर्चित बदलाव सिविल लाइंस कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह का हुआ है। भाजपा नेता से मारपीट और गोवध प्रकरण के बाद विवादों में घिरे मनोज कुमार को कोतवाली से हटाकर मानवाधिकार प्रकोष्ठ भेजा गया है। उनकी जगह उझानी कोतवाली के प्रभारी नीरज कुमार को सिविल लाइंस कोतवाली का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं सदर कोतवाली प्रभारी प्रवीण कुमार को उझानी थाने की जिम्मेदारी सौंपी है और पीआरओ संजय कुमार सिंह को सदर कोतवाली की कमान दी गई है। सहसवान कोतवाली के प्रभारी राजेंद्र बहादुर सिंह को अपराध शाखा भेजा गया है, जबकि कादरचौक थाने के प्रभारी धनंजय सिंह को सहसवान की जिम्मेदारी मिली है।