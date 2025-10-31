बदायूं एसएसपी का बड़ा एक्शन… अपराध नियंत्रण में फेल कई इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, अब नए अफसर संभालेंगे कमान

बदायूं एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बदायूं। जिले में बढ़ते अपराध और पुलिस की कमजोर पकड़ से नाराज एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। अपराध नियंत्रण में फेल और लगातार शिकायतों में घिरे कई थाना प्रभारियों को हटा दिया गया है। कई थानों की कमान नए अफसरों को सौंपी गई है, जबकि कुछ को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
सबसे चर्चित बदलाव सिविल लाइंस कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह का हुआ है। भाजपा नेता से मारपीट और गोवध प्रकरण के बाद विवादों में घिरे मनोज कुमार को कोतवाली से हटाकर मानवाधिकार प्रकोष्ठ भेजा गया है। उनकी जगह उझानी कोतवाली के प्रभारी नीरज कुमार को सिविल लाइंस कोतवाली का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं सदर कोतवाली प्रभारी प्रवीण कुमार को उझानी थाने की जिम्मेदारी सौंपी है और पीआरओ संजय कुमार सिंह को सदर कोतवाली की कमान दी गई है। सहसवान कोतवाली के प्रभारी राजेंद्र बहादुर सिंह को अपराध शाखा भेजा गया है, जबकि कादरचौक थाने के प्रभारी धनंजय सिंह को सहसवान की जिम्मेदारी मिली है।
उसहैत थाना प्रभारी विक्रम सिंह को कादरचौक भेजा गया है और यातायात प्रभारी अजय पाल शर्मा को उसहैत थाना प्रभारी बनाया गया है। दातागंज कोतवाली में गौरव बिश्नोई के गैर जनपद तबादले के चलते उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया है। उनकी जगह कुंवरगांव से वेदपाल सिंह को दातागंज की कमान दी गई है, जबकि स्वॉट टीम के उपनिरीक्षक राजेश कुमार अब कुंवरगांव थाना प्रभारी होंगे। जरीफनगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार को हटाकर एसएसपी का नया पीआरओ नियुक्त किया गया है, वहीं उप निरीक्षक सुमित शर्मा को जरीफनगर थाने की जिम्मेदारी दी गई है।
लगातार विवादों में घिरे मूसाझाग थानाध्यक्ष मन बहादुर सिंह को भी हटा दिया गया है। उन्हें अपराध शाखा भेजा गया है और उनकी जगह एएचटी प्रभारी अजय कुमार को मूसाझाग थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं विधि प्रकोष्ठ प्रभारी अजय कुमार शर्मा को एएचटी प्रभारी की नई जिम्मेदारी दी गई है। फैजगंज बेहटा थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह, जो लगातार विवादों में थे, उन्हें भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब उनकी जगह चौकी प्रभारी म्याऊं राजकुमार सिंह को फैजगंज बेहटा थाने की कमान सौंपी गई है।
