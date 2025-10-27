इंस्टाग्राम पर भगवान श्रीराम और देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बजरंग दल का फूटा गुस्सा, आरोपी गिरफ्तार

बरेली। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करने वाले युवक को प्रेमनगर पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर भगवान श्रीराम और हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वीडियो और स्क्रीनशॉट वायरल होते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।