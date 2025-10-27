इंस्टाग्राम पर भगवान श्रीराम और देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बजरंग दल का फूटा गुस्सा, आरोपी गिरफ्तार

बरेली। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करने वाले युवक को प्रेमनगर पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर भगवान श्रीराम और हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वीडियो और स्क्रीनशॉट वायरल होते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के मुताबिक, शाहबाद निवासी अनस पठान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके स्क्रीनशॉट जब शहर में वायरल हुए तो माहौल गरमा गया। सोमवार को बजरंग दल के महानगर संयोजक केवड़ानंद गौर अपने साथियों के साथ प्रेमनगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अनस पठान को हिरासत में लिया। जांच के दौरान उसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री मिली। पुलिस का कहना है कि आरोपी काफी समय से ऐसी हरकतें कर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था।
इस घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के बाहर जुट गए और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की बारीकी से जांच की जा रही है।
