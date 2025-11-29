सील तोड़कर बैंक की कब्जे वाली संपत्ति पर दोबारा कब्जा, बैंक मैनेजर ने कर्जदार पर कराई एफआईआर, जाने पूरा मामला

बैंक मैनेजर विवेक यादव ने बताया कि 26 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश के तहत मोहल्ला नेकपुर स्थित दो मंजिला आवासीय मकान का भौतिक कब्जा बैंक को सौंपा गया था। यह कार्रवाई सरफेसी एक्ट के तहत की गई थी। आदेश के अनुपालन में 1 सितंबर 2025 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट विदित कुमार (नायब तहसीलदार, सदर) और थाने की पुलिस टीम की मौजूदगी में बैंक अधिकारियों ने मकान पर विधिवत कब्जा ग्रहण कर लिया था। कब्जे के बाद बैंक ने मकान पर सील और ताला लगाकर उसे सुरक्षित कर दिया था।