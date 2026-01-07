7 जनवरी 2026,

बुधवार

बरेली

बरेली बार एसोसिएशन चुनाव: अध्यक्ष मनोज हरित और सचिव दीपक पांडेय ने दोहराई जीत, जानें किन पदों पर किसका कब्जा हुआ

बरेली बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव 2026 का रंग जमकर छाया रहा। अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखा गया, और बार परिसर पूरी तरह चुनावी जंग का मैदान बन गया। मतगणना के बाद सामने आया कि कई पदों पर मुकाबला बेहद कांटे का था, लेकिन कुछ पदों पर भारी जीत ने सभी की नजरें खींच ली।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 07, 2026

अध्यक्ष मनोज हरित और सचिव दीपक पांडेय

बरेली। बरेली बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव 2026 का रंग जमकर छाया रहा। अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखा गया, और बार परिसर पूरी तरह चुनावी जंग का मैदान बन गया। मतगणना के बाद सामने आया कि कई पदों पर मुकाबला बेहद कांटे का था, लेकिन कुछ पदों पर भारी जीत ने सभी की नजरें खींच ली।

अध्यक्ष पद पर निवर्तमान अध्यक्ष मनोज हरित ने अपनी साख को फिर से साबित कर दिया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ज्वाला प्रसाद गंगवार को 123 वोटों से मात दी और लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने। इस जीत को युवा और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के व्यापक समर्थन का परिणाम माना जा रहा है। सचिव पद पर दीपक पांडेय और गौरव राठौर के बीच मुकाबला रोमांचक और दिल दहला देने वाला रहा। चुनाव अंत में केवल 24 वोटों के अंतर से दीपक पांडेय विजयी हुए। मतगणना के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण रहा कि परिणाम घोषित होने तक सभी की सांसें थमी रही।

इन पदों पर भी हुई जबरदस्त जीत

-कनिष्ठ उपाध्यक्ष: रजत मोहन ने 514 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की (1029 बनाम 515 वोट नसीम सैफी)।
-उपाध्यक्ष: हुलसी राम ने अमित सिंह को 50 वोटों से हराया (565 बनाम 515)।
-वरिष्ठ उपाध्यक्ष: जयपाल कश्यप ने अनुपम अग्रवाल को केवल 21 वोटों के अंतर से मात दी।
-संयुक्त सचिव (प्रकाशन): शांतनु मिश्रा ने 881 वोट लेकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की, रीना सिंह को 438 वोटों से शिकस्त दी।
-संयुक्त सचिव (प्रशासन): रोहित कुमार यादव ने मो. आमिर को 234 वोटों से परास्त किया (568 बनाम 334)।
-कोषाध्यक्ष: धर्मवीर सिंह ने 267 वोटों के अंतर से ललित कुमार को पराजित किया (717 बनाम 450)।
-पुस्तकालय सचिव: सौरभ अग्निहोत्री ने प्रेरणा को सिर्फ 19 वोटों से मात दी।
-जूनियर कार्यकारिणी: हेमंत भाई, पूजा साहू, रविकर यादव, विनीत सक्सेना, मध्यम सक्सेना और रोहित गंगवार निर्वाचित।

बार परिसर में छाया जीत का जश्न

परिणाम घोषित होते ही बार परिसर में उत्सव का माहौल बन गया। मिठाइयों का दौर चला, और अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। सभी की नजर अब इस नई टीम पर लगी है, जो पारदर्शी, सक्रिय और विकासोन्मुख कार्य करके अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाएगी।

07 Jan 2026 03:33 pm

