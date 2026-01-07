बरेली बार एसोसिएशन चुनाव: अध्यक्ष मनोज हरित और सचिव दीपक पांडेय ने दोहराई जीत, जानें किन पदों पर किसका कब्जा हुआ

-कनिष्ठ उपाध्यक्ष: रजत मोहन ने 514 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की (1029 बनाम 515 वोट नसीम सैफी)।

-उपाध्यक्ष: हुलसी राम ने अमित सिंह को 50 वोटों से हराया (565 बनाम 515)।

-वरिष्ठ उपाध्यक्ष: जयपाल कश्यप ने अनुपम अग्रवाल को केवल 21 वोटों के अंतर से मात दी।

-संयुक्त सचिव (प्रकाशन): शांतनु मिश्रा ने 881 वोट लेकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की, रीना सिंह को 438 वोटों से शिकस्त दी।

-संयुक्त सचिव (प्रशासन): रोहित कुमार यादव ने मो. आमिर को 234 वोटों से परास्त किया (568 बनाम 334)।

-कोषाध्यक्ष: धर्मवीर सिंह ने 267 वोटों के अंतर से ललित कुमार को पराजित किया (717 बनाम 450)।

-पुस्तकालय सचिव: सौरभ अग्निहोत्री ने प्रेरणा को सिर्फ 19 वोटों से मात दी।

-जूनियर कार्यकारिणी: हेमंत भाई, पूजा साहू, रविकर यादव, विनीत सक्सेना, मध्यम सक्सेना और रोहित गंगवार निर्वाचित।