धमाकेदार होगी बरेली क्लब की एजीएम, सदस्यों ने तैयार की तीखे सवालों की फेहरिस्त, 30 को चुने जायेंगे डायरेक्टर

बरेली। शहर के प्रतिष्ठित आर्मी के बरेली क्लब लिमिटेड की वार्षिक आमसभा इस बार केवल औपचारिक बैठक से नहीं, बल्कि हंगामेदार और तीखे सवालों का अखाड़ा बनने जा रही है। 30 दिसंबर मंगलवार को प्रस्तावित आमसभा से पहले ही क्लब के अंदरखाने माहौल गर्म है। पिछली बैठक में कई सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलने की नाराजगी अब खुलकर सामने आने वाली है। क्लब संचालन और नियम विरुद्ध गतिविधियों को लेकर सदस्यों में गहरी नाराजगी है, जिससे बैठक के दौरान रखा जायेगा।
125 वर्ष पुराने बरेली क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है। कुल 15 पदों के सापेक्ष 15 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिन पर अंतिम तिथि तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। ऐसे में सभी नामांकन निर्विरोध माने जाएंगे। बरेली क्लब सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल कमलजीत सिंह ने बताया कि नियुक्ति की औपचारिक घोषणा 30 दिसंबर को आमसभा में की जाएगी। इसके अलावा आमसभा में तीन आर्डिनेरी और आठ स्पेशल प्रस्ताव रखे जायेंगे। क्लब के चार सदस्यों ने अपने सवाल भेजे हैं। उन्हें भी शामिल किया गया है।
सेना एवं वायुसेना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिविलियन सदस्यों ने भी नामांकन किया है। नामांकन करने वालों में ब्रिगेडियर हरजीत प्रीतपाल सिंह (VSM), कर्नल पंकज पंत, कर्नल विशाल कुमार सिंह, कर्नल विनय गुरंग, ग्रुप कैप्टन राजीव रंजन, कर्नल अनुभव शर्मा, कर्नल अंकुर शर्मा, कर्नल अर्जुन सिंह तोमर, कर्नल अजीत बसवन, सिविलियन श्रेणी से गुरुवचन सिंह चावला उर्फ राजा चावला, अनंतवीर सिंह, सौरभ मेहरोत्रा, विपिन अग्रवाल, विजय कपूर और मनीष सहगल शामिल हैं।
आमसभा में निदेशकों की घोषणा के साथ-साथ क्लब सुविधाओं में विस्तार, नई गतिविधियां और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा प्रस्तावित है। दिल्ली के रॉक बैंड की प्रस्तुति होगी। आयोजन में केवल क्लब सदस्यों को ही प्रवेश मिलेगा। 30 दिसंबर की आमसभा में जहां नए निदेशकों की औपचारिक ताजपोशी होगी, वहीं वर्षों से दबे सवालों के उभरने से बैठक के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। अब देखना यह होगा कि क्लब प्रबंधन इन सवालों का जवाब देता है या एजीएम में एक बार फिर टाल मटोल की जाती है। क्लब सचिव ने बताया कि एजीएम मंगलवार सुबह 11 बजे से दो बजे तक होगी।
