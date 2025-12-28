धमाकेदार होगी बरेली क्लब की एजीएम, सदस्यों ने तैयार की तीखे सवालों की फेहरिस्त, 30 को चुने जायेंगे डायरेक्टर

आमसभा में निदेशकों की घोषणा के साथ-साथ क्लब सुविधाओं में विस्तार, नई गतिविधियां और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा प्रस्तावित है। दिल्ली के रॉक बैंड की प्रस्तुति होगी। आयोजन में केवल क्लब सदस्यों को ही प्रवेश मिलेगा। 30 दिसंबर की आमसभा में जहां नए निदेशकों की औपचारिक ताजपोशी होगी, वहीं वर्षों से दबे सवालों के उभरने से बैठक के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। अब देखना यह होगा कि क्लब प्रबंधन इन सवालों का जवाब देता है या एजीएम में एक बार फिर टाल मटोल की जाती है। क्लब सचिव ने बताया कि एजीएम मंगलवार सुबह 11 बजे से दो बजे तक होगी।