28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

धमाकेदार होगी बरेली क्लब की एजीएम, सदस्यों ने तैयार की तीखे सवालों की फेहरिस्त, 30 को चुने जायेंगे डायरेक्टर

शहर के प्रतिष्ठित आर्मी के बरेली क्लब लिमिटेड की वार्षिक आमसभा इस बार केवल औपचारिक बैठक से नहीं, बल्कि हंगामेदार और तीखे सवालों का अखाड़ा बनने जा रही है। 30 दिसंबर मंगलवार को प्रस्तावित आमसभा से पहले ही क्लब के अंदरखाने माहौल गर्म है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 28, 2025

बरेली। शहर के प्रतिष्ठित आर्मी के बरेली क्लब लिमिटेड की वार्षिक आमसभा इस बार केवल औपचारिक बैठक से नहीं, बल्कि हंगामेदार और तीखे सवालों का अखाड़ा बनने जा रही है। 30 दिसंबर मंगलवार को प्रस्तावित आमसभा से पहले ही क्लब के अंदरखाने माहौल गर्म है। पिछली बैठक में कई सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलने की नाराजगी अब खुलकर सामने आने वाली है। क्लब संचालन और नियम विरुद्ध गतिविधियों को लेकर सदस्यों में गहरी नाराजगी है, जिससे बैठक के दौरान रखा जायेगा।

निदेशक पद के लिए 15 आवेदन, 30 को लगेगी मुहर

125 वर्ष पुराने बरेली क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है। कुल 15 पदों के सापेक्ष 15 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिन पर अंतिम तिथि तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। ऐसे में सभी नामांकन निर्विरोध माने जाएंगे। बरेली क्लब सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल कमलजीत सिंह ने बताया कि नियुक्ति की औपचारिक घोषणा 30 दिसंबर को आमसभा में की जाएगी। इसके अलावा आमसभा में तीन आर्डिनेरी और आठ स्पेशल प्रस्ताव रखे जायेंगे। क्लब के चार सदस्यों ने अपने सवाल भेजे हैं। उन्हें भी शामिल किया गया है।

इन सदस्यों ने किया डायरेक्टर पद के लिए नामांकन

सेना एवं वायुसेना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिविलियन सदस्यों ने भी नामांकन किया है। नामांकन करने वालों में ब्रिगेडियर हरजीत प्रीतपाल सिंह (VSM), कर्नल पंकज पंत, कर्नल विशाल कुमार सिंह, कर्नल विनय गुरंग, ग्रुप कैप्टन राजीव रंजन, कर्नल अनुभव शर्मा, कर्नल अंकुर शर्मा, कर्नल अर्जुन सिंह तोमर, कर्नल अजीत बसवन, सिविलियन श्रेणी से गुरुवचन सिंह चावला उर्फ राजा चावला, अनंतवीर सिंह, सौरभ मेहरोत्रा, विपिन अग्रवाल, विजय कपूर और मनीष सहगल शामिल हैं।

नए साल के जश्न पर भी होगी चर्चा

आमसभा में निदेशकों की घोषणा के साथ-साथ क्लब सुविधाओं में विस्तार, नई गतिविधियां और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा प्रस्तावित है। दिल्ली के रॉक बैंड की प्रस्तुति होगी। आयोजन में केवल क्लब सदस्यों को ही प्रवेश मिलेगा। 30 दिसंबर की आमसभा में जहां नए निदेशकों की औपचारिक ताजपोशी होगी, वहीं वर्षों से दबे सवालों के उभरने से बैठक के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। अब देखना यह होगा कि क्लब प्रबंधन इन सवालों का जवाब देता है या एजीएम में एक बार फिर टाल मटोल की जाती है। क्लब सचिव ने बताया कि एजीएम मंगलवार सुबह 11 बजे से दो बजे तक होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 07:32 pm

Published on:

28 Dec 2025 07:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / धमाकेदार होगी बरेली क्लब की एजीएम, सदस्यों ने तैयार की तीखे सवालों की फेहरिस्त, 30 को चुने जायेंगे डायरेक्टर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

माई बार हेडक्वार्टर में बोतल से जानलेवा हमला करने वाले दो हमलावर गिरफ्तार, सूदखोरी के नेटवर्क का साया, नोटिस जारी

बरेली

साइको किलर का पर्दाफाश और तौकीर को जेल भेजने वाले आईपीएस अनुराग को दी सीएम ने शाबासी, उत्कृष्ट सेवा पदक से किया सम्मानित

बरेली

बैलगाड़ी पर सवार होकर गरजे संजय सिंह, मोदी, भाजपा, बजरंग दल पर तीखा हमला, बोले- मोदी देश के नहीं, अदाणी के प्रधानमंत्री

बरेली

आईवीआरआई के गर्ल्स हॉस्टल में बंद कमरे में लगी आग, डेढ़ घंटे तक छात्राओं में मचा रहा हड़कंप, फिर ऐसे पाया गया आग पर काबू

बरेली

लव जिहाद: कैफे पर हंगामा-बवाल, मामले में दो नामजद समेत 25 बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.