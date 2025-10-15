छह साल में की 22 ड्यूटी, क्लास से गायब, जवाब में हुज्जत, बरेली कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सस्पेंड, जाने मामला

बरेली। बरेली कॉलेज के भौतिक विज्ञान विभाग में तैनात सहायक प्रोफेसर पूजा मालकर को प्रबंधन समिति के सचिव देव मूर्ति ने निलंबित कर दिया है। उन पर प्राचार्य से अभद्र व्यवहार करने, परीक्षा और पढ़ाई के कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। प्रबंधन ने मामले में जांच समिति गठित कर रिपोर्ट तलब की है।