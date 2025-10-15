छह साल में की 22 ड्यूटी, क्लास से गायब, जवाब में हुज्जत, बरेली कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सस्पेंड, जाने मामला

बरेली। बरेली कॉलेज के भौतिक विज्ञान विभाग में तैनात सहायक प्रोफेसर पूजा मालकर को प्रबंधन समिति के सचिव देव मूर्ति ने निलंबित कर दिया है। उन पर प्राचार्य से अभद्र व्यवहार करने, परीक्षा और पढ़ाई के कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। प्रबंधन ने मामले में जांच समिति गठित कर रिपोर्ट तलब की है।
20 सितंबर को सुबह 11:40 बजे भौतिक विज्ञान विभाग में निरीक्षण किया गया, जिसमें सहायक प्रोफेसर पूजा अनुपस्थित पाई गईं। प्राचार्य ने उनसे दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और उल्टा प्राचार्य पर ही आरोप लगाते हुए पत्र भेज दिया।
प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सहायक प्रोफेसर ने 2019 से 2025 तक सिर्फ 22 परीक्षा ड्यूटी ही कीं, जबकि कक्षाओं में भी उनकी उपस्थिति संदिग्ध रही। रिपोर्ट में लिखा गया कि महिला स्टाफ होने के बावजूद शिक्षिका का व्यवहार सहयोगी नहीं रहा और वह बार-बार कार्य से बचने का प्रयास करती रहीं।
रिपोर्ट मिलने के बाद प्रबंधन समिति ने प्राचार्य की संस्तुति को सही मानते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया। सचिव ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता और शैक्षणिक जिम्मेदारी से बचने वाले किसी भी स्टाफ को कॉलेज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मामले की औपचारिक जांच समिति के जरिए सुनवाई होगी।
