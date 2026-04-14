धर्म छिपाकर युवती से की शादी, फिर देह व्यापार के लिए किया मजबूर, अब अश्लील वीडियो से कर रहा ब्लैकमेल

Bareilly Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि दूसरे समुदाय के युवक सुभान ने अपनी असल पहचान और धर्म छिपाकर साल 2021 में उसकी बेटी से प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद जब युवती को पता चला कि उसका पति दूसरे धर्म का है, तो उसने विरोध किया। इसके बाद आरोपी सुभान ने युवती को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परिवार का आरोप है कि सुभान ने पहचान छिपाकर युवती को फंसाया और निकाह कर लिया।