पीलीभीत के होटल में बरेली के इंजीनियर की मौत, जहर खाकर दी जान, प्रेम प्रसंग की एंट्री से खुला ये बड़ा राज

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दीपांशु का पीलीभीत की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी संबंध में तनाव के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया। सुनगढ़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सुनगढ़ी प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस युवक के कॉल डिटेल्स और होटल में ठहरने की वजह सहित हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है, ताकि मौत के पीछे की असली वजह सामने आ सके।