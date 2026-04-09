9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पीलीभीत के होटल में बरेली के इंजीनियर की मौत, जहर खाकर दी जान, प्रेम प्रसंग की एंट्री से खुला ये बड़ा राज

हाफिजगंज क्षेत्र के एक युवक की पीलीभीत के होटल में संदिग्ध हालात में मौत ने सनसनी फैला दी। तीन दिन से होटल में ठहरा इंजीनियर अचानक जहरीला पदार्थ खाकर जिंदगी हार गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 09, 2026

बरेली। हाफिजगंज क्षेत्र के एक युवक की पीलीभीत के होटल में संदिग्ध हालात में मौत ने सनसनी फैला दी। तीन दिन से होटल में ठहरा इंजीनियर अचानक जहरीला पदार्थ खाकर जिंदगी हार गया। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आने से मामला और उलझ गया है।

हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव योसलपुर निवासी 27 वर्षीय दीपांशु पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र स्थित छतरी चौराहा के पास कुमार होटल में पिछले तीन दिन से रुका हुआ था। बुधवार रात उसने होटल के कमरे में जहरीला पदार्थ खा लिया और अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की।

खुद ही फोन कर दी जानकारी, तब खुला पूरा मामला

जहर खाने के बाद दीपांशु ने शहर के बल्लभनगर कॉलोनी निवासी अपने एक परिचित को फोन कर घटना की जानकारी दी। फोन मिलते ही परिचित होटल पहुंचा और कर्मचारियों को सूचना दी। इसके बाद युवक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। परिजनों के मुताबिक दीपांशु ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और एक सरकारी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग चुकी थी, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया था। परिवार इस घटना से पूरी तरह टूट गया है।

प्रेम प्रसंग बना मौत की वजह, पुलिस जांच में जुटी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दीपांशु का पीलीभीत की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी संबंध में तनाव के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया। सुनगढ़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सुनगढ़ी प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस युवक के कॉल डिटेल्स और होटल में ठहरने की वजह सहित हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है, ताकि मौत के पीछे की असली वजह सामने आ सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 06:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पीलीभीत के होटल में बरेली के इंजीनियर की मौत, जहर खाकर दी जान, प्रेम प्रसंग की एंट्री से खुला ये बड़ा राज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एम्स तक बजेगा बरेली का डंका, हेल्थ प्रोफेशनल रत्न से सम्मानित होंगी डॉ. गीतांजलि

बरेली

दुबई में बरेली के जीशान की दर्दनाक मौत, 2 महीने बाद मदीने में होना था निकाह, मातम में बदलीं खुशियां

बरेली

अतिक्रमण कार्रवाई पर सपा का सियासी संग्राम, सड़क पर उतरे नेता, नगर निगम पर पक्षपात के गंभीर आरोप

बरेली

जिला अस्पताल में डीएम का औचक छापा, ओपीडी से इमरजेंसी तक मचा हड़कंप, हर व्यवस्था की हुई बारीकी से जांच

बरेली

मेथोडिस्ट अफसरों ने माफियाओं को बेच दिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के खेल का मैदान, हरीश समेत चार पर एफआईआर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.