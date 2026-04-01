एम्स तक बजेगा बरेली का डंका, हेल्थ प्रोफेशनल रत्न से सम्मानित होंगी डॉ. गीतांजलि

नई दिल्ली के एम्स में 9 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित इस सम्मेलन के दौरान 11 या 12 अप्रैल को उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। आयोजन समिति ने उनके चयन को चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा का प्रमाण बताया है। डॉ. गीतांजलि सिंह को मिलने वाला यह सम्मान न सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि बरेली के लिए भी गर्व का क्षण है। उनके प्रयासों से पुनर्वास चिकित्सा के क्षेत्र में नई दिशा मिल रही है और मरीजों को बेहतर जीवन जीने का मौका मिल रहा है। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में अब तक 10 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं। एम्स में मिलने वाला हेल्थ प्रोफेशनल रत्न अवार्ड अब तक का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान है। डॉ. गीतांजलि सिंह ने कहा कि यह अवॉर्ड मेरे प्रोफेशनल करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं लोगों की सेवा कर उनका दर्द दूर कर सकूं। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।