मेथोडिस्ट अफसरों ने माफियाओं को बेच दिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के खेल का मैदान, हरीश समेत चार पर एफआईआर

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2009 की मिशन हास्पिटल को लीज डीड और उससे जुड़े नक्शे में एमसीआई के अफसरों ने विवादित जमीन को कॉलेज परिसर का हिस्सा माना था। चौकी चौराहे से अयूब खां चौराहे की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग से मिशन अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क के पास सैकड़ों मीटर जमीन है। मौके पर जांच के दौरान कॉलेज परिसर के भीतर एक पुरानी सड़क भी मिली, जो मिशन अस्पताल की सड़क से मिलती है। अब उसी सड़क को भी विवादित जमीन की चौहद्दी में शामिल कर लिया गया है, जिससे अवैध कब्जे की आशंका और गहरी हो गई है। वहीं नायब तहसीलदार की रिपोर्ट ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिस जमीन को घेरकर अपना बताया गया है, उसका क्षेत्रफल रजिस्टर्ड लीज डीड से करीब 2200 वर्गमीटर अधिक निकला। इससे यह शक और मजबूत हो गया कि तय सीमा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया गया।