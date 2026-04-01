वायरल ठांय-ठांय पर पुलिस का एक्शन: रेस्टोरेंट मालिक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तमंचा गायब, अब फिर होगी गिरफ्तारी 

इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंची थी, जिसमें आरोपी की दबंगई और संदिग्ध गतिविधियों का जिक्र किया गया था। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है, जिससे आगे और कड़ी कार्रवाई की तैयारी है।पूछताछ में आरोपी ने वीडियो को पुराना बताते हुए गलती मान ली, लेकिन पुलिस का रुख सख्त है। भोजीपुरा इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने साफ कहा कि अवैध हथियारों के प्रदर्शन और दहशत फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।