दोहरे हत्याकांड में बड़ा मोड़: 50-50 हजार के इनामी दो आरोपी कोर्ट में सरेंडर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव स्थित एचपीसीएल प्लांट में 12 मार्च को दिनदहाड़े दो अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह ने पहले ही थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी धर्मेंद्र यादव और मुनेंद्र सिंह को साजिश के आरोप में जेल भेजा गया था। पुलिस जांच के दौरान मुख्य आरोपी अजय के भाई केशव सिंह और तहेरे भाई अभय प्रताप सिंह की भूमिका भी सामने आई। दोनों पर हत्या की साजिश रचने की धाराएं लगाई गई हैं। साथ ही चंद्रशेखर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। घटना के बाद सभी आरोपियों को कंपनी की नौकरी से हटा दिया गया था।