बंद क्वार्टर में मिला युवक का शव, दोस्तों पर हत्या का आरोप, तीन हिरासत में, मुकदमा दर्ज

बरेली। बरेली सिटी स्टेशन के लंबे समय से बंद पड़े रेलवे क्वार्टर नंबर टी-16 में बुधवार को युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में शव की पहचान किला क्षेत्र के मलुकपुर निवासी अमन पुत्र सगीर अहमद के रूप में हुई। मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के भाई ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।