दिल्ली हाईवे किनारे बनेगी नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, 126 हेक्टेयर जमीन पर दौड़ेगा विकास का पहिया

इस परियोजना को जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली क्रय निर्धारण समिति से पहले ही अनुमोदन मिल चुका है। इसके बाद 16 मार्च 2026 को हुई बीडीए बोर्ड बैठक में भी योजना को स्वीकृति दी गई। वहीं, 8 अप्रैल 2026 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर अहम निर्णय लिया गया। परियोजना को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए सरकार की ओर से बड़ा वित्तीय सपोर्ट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए प्रोत्साहन योजना के तहत कुल भूमि क्रय लागत का 50 प्रतिशत सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे विकास कार्यों को तेजी मिलेगी।