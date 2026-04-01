बड़ी खबर: स्पेशल ट्रेन से सफर आसान करने की तैयारी, मगर रूट डायवर्जन ने बढ़ाया सस्पेंस, जानिए पूरा मामला

सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज के बीच पुल पर ब्लॉक के कारण यह ट्रेन गोमतीनगर से 11 मई तक और बांद्रा टर्मिनस से 12 मई तक परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। इस दौरान ट्रेन डालीगंज-सीतापुर-मैलानी-इज्जतनगर-मथुरा जंक्शन के रास्ते चलेगी। रेलवे के इस फैसले से गर्मी के मौसम में लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही रूट डायवर्जन के कारण यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।