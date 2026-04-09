अचानक पहुंचे डीएम, पूर्ति कार्यालय में हड़कंप, रजिस्टर खुला तो गायब मिले कर्मचारी, सफाई पर भी बरसे

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के लिए हैं और यहां काम में ढिलाई किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आगे भी लापरवाही या अनियमितता मिली तो जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम के इस अचानक छापे के बाद पूरे पूर्ति विभाग में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा।