अकेली घर लौट रही थी युवती…घात लगाए बैठे दरिंदों ने लिया पकड़, फिर दोनों ने मिलकर किया रेप

Bareilly Crime News: बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मंदबुद्धि युवती के साथ दो युवकों ने खेत के रास्ते में दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। महिला अपने बेटों के साथ खेत पर गेहूं की थ्रेसिंग कराने गई थी। उनकी मंदबुद्धि बेटी भी उनके साथ थी। गेहूं की फसल गीली होने की वजह से थ्रेसिंग नहीं हो सकी। ट्रैक्टर चालक खाली हाथ लौट गया।