प्रधान के घर पलायन का सियासी पोस्टर, चुनावी रंजिश को लेकर गांव में दहशत तनाव, आखिर क्यों छोड़ रहे गांव 

प्रधान नूर बेगम और उनके पति का आरोप है कि गांव के छत्रपाल, सुमेरी लाल और रामाधर आबादी की जमीन पर निर्माण कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी जाने लगीं। मामला यहीं नहीं थमा और हालात इतने बिगड़े कि प्रधान को गांव छोड़ना पड़ा। विवाद में दूसरा पक्ष भी पीछे नहीं है। सुमेरी लाल का कहना है कि यह पूरा मामला जमीन का नहीं बल्कि चुनावी रंजिश का है। उनका आरोप है कि प्रधान जानबूझकर उनके परिवार को निशाना बना रही हैं, जबकि गांव में कई जगह पहले से निर्माण हो चुका है।