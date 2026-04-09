जिला अस्पताल में डीएम का औचक छापा, ओपीडी से इमरजेंसी तक मचा हड़कंप, हर व्यवस्था की हुई बारीकी से जांच

इसके बाद जिलाधिकारी सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने बेड, दवाइयों और इलाज की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। कुछ समय तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के साथ बैठकर उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक सुधारों पर चर्चा की। औचक निरीक्षण की खबर मिलते ही अस्पताल स्टाफ में हलचल तेज हो गई। कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों में जुट गए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते नजर आए। पूरे निरीक्षण के दौरान अधिकारी भी सक्रिय बने रहे।