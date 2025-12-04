4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मदनी के विवादित बयानों पर बरेली में उबाल… वीएचपी ने बरेली कॉलेज पर फूंका पुतला, जानें फिर क्या हुआ

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बरेली कॉलेज चौराहे पर मौलाना मदनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मदनी ने हाल ही में भोपाल में सार्वजनिक मंच से वंदे मातरम्, सनातन धर्म और न्यायपालिका को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जो देश और समाज में तनाव फैलाने वाली हैं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 04, 2025

बरेली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बरेली कॉलेज चौराहे पर मौलाना मदनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मदनी ने हाल ही में भोपाल में सार्वजनिक मंच से वंदे मातरम्, सनातन धर्म और न्यायपालिका को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जो देश और समाज में तनाव फैलाने वाली हैं।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मदनी ने अपने संबोधन में समुदाय विशेष को उकसाने वाले बयान देते हुए जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, हम सीने पर गोली खाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, हलाल को बदनाम किया जा रहा है जैसे कथन कहकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के बयान देश में अस्थिरता फैलाने, हिंदू समाज को डराने और धार्मिक भावनाएँ भड़काने वाले हैं।

विहिप का आरोप है कि मदनी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मामलों पर आए न्यायालय के निर्णयों को एकतरफा और मुस्लिम विरोधी बताकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाने का प्रयास किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल महानगर संयोजक केवला नन्द गौड़ ने कहा कि मौलाना मदनी के बयान न सिर्फ समाज में तनाव बढ़ाते हैं बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास भी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कुछ गतिविधियाँ भी ऐसे तत्वों को बल देने का काम करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी मामलों में आरोपित लोगों को कानूनी सहायता तक मुहैया कराते हैं।

केवला नन्द गौड़ ने कहा वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, हर राष्ट्रभक्त इसकी वंदना करता है। मदनी का इसे विवादित बताना और न्यायपालिका पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाना बेहद गंभीर है। सरकार ऐसे बयानों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मदनी को जेल भेजे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मौलाना मदनी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और भविष्य में इस प्रकार के उकसाने वाले बयानों पर रोक लगाने की अपील की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 01:47 pm

Published on:

04 Dec 2025 01:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मदनी के विवादित बयानों पर बरेली में उबाल… वीएचपी ने बरेली कॉलेज पर फूंका पुतला, जानें फिर क्या हुआ

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नो एंट्री का खतरनाक खेल, 100 रुपये में मौत का सौदा, महिला की मौत पर एसएसपी का कड़ा एक्शन, टीएसआई समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

बरेली

कफ सीरप घोटाला : 97 लाख की अवैध बिक्री, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस, बरेली में दो दवा कारोबारी पर FIR

बरेली

सर्किट हाउस में किसानों को लेकर अफसरों से क्या बोल गये कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख, जाने पूरा मामला

बरेली

पटेल चौक से कुतुबखाना तक हड़कंप, नगर निगम का चला डंडा, अतिक्रमणकारियों की उड़ गई नींद

बरेली

खादी उत्सव में सस्ते दामों में मिल रहीं प्राकृतिक चीजें, साड़ियाँ, शर्ट, ब्लेज़र व शुद्ध हनी, प्राकृतिक क्रीम और एलोवेरा सैंडलवुड फेसपैक भी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.