मदनी के विवादित बयानों पर बरेली में उबाल… वीएचपी ने बरेली कॉलेज पर फूंका पुतला, जानें फिर क्या हुआ

विहिप का आरोप है कि मदनी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मामलों पर आए न्यायालय के निर्णयों को एकतरफा और मुस्लिम विरोधी बताकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाने का प्रयास किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल महानगर संयोजक केवला नन्द गौड़ ने कहा कि मौलाना मदनी के बयान न सिर्फ समाज में तनाव बढ़ाते हैं बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास भी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कुछ गतिविधियाँ भी ऐसे तत्वों को बल देने का काम करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी मामलों में आरोपित लोगों को कानूनी सहायता तक मुहैया कराते हैं।