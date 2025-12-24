मजहबीन हत्याकांड पर बरेली में उबाल: कचहरी से लेकर जंक्शन तक सड़कें जाम, तीसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी

धरनास्थल पर पीड़ित परिवार का दर्द भी साफ झलक रहा था। मजहबीन के चाचा अच्छन अंसारी सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई या आश्वासन न मिलने से वकीलों और परिजनों में रोष और बढ़ गया है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरनास्थल पर पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठे अच्छन अंसारी को समर्थन दिया। इसके साथ ही कई अन्य राजनीतिक हस्तियां भी प्रदर्शन में शामिल हुईं और एक स्वर में हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल द्विवेदी भी आंदोलन में शामिल हुए और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वकील आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई में वकील पीछे हटने वाले नहीं हैं।