24 दिसंबर 2025,

बुधवार

बरेली

मजहबीन हत्याकांड पर बरेली में उबाल: कचहरी से लेकर जंक्शन तक सड़कें जाम, तीसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी

अधिवक्ता मजहबीन हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज वकीलों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी कलक्ट्रेट परिसर पूरी तरह आक्रोश का केंद्र बना रहा। तीसरे दिन लगातार वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर दी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 24, 2025

बरेली। अधिवक्ता मजहबीन हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज वकीलों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी कलक्ट्रेट परिसर पूरी तरह आक्रोश का केंद्र बना रहा। तीसरे दिन लगातार वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर दी।

वकीलों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलक्ट्रेट गेट पर मानव श्रृंखला बनाकर शक्ति प्रदर्शन किया और इसके बाद जंक्शन रोड को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात ठप रहा। धरनास्थल पर मौजूद वकीलों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान न्याय दो, न्याय दो, हत्यारों को गिरफ्तार करो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।

सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठा है पीड़ित परिवार

धरनास्थल पर पीड़ित परिवार का दर्द भी साफ झलक रहा था। मजहबीन के चाचा अच्छन अंसारी सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई या आश्वासन न मिलने से वकीलों और परिजनों में रोष और बढ़ गया है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरनास्थल पर पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठे अच्छन अंसारी को समर्थन दिया। इसके साथ ही कई अन्य राजनीतिक हस्तियां भी प्रदर्शन में शामिल हुईं और एक स्वर में हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल द्विवेदी भी आंदोलन में शामिल हुए और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वकील आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई में वकील पीछे हटने वाले नहीं हैं।

मंगलवार को भी हुआ जोरदार प्रदर्शन

गौरतलब है कि मंगलवार को भी अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जबकि पीड़ित परिवार सोमवार से ही भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। लगातार बढ़ते आंदोलन और सड़क जाम के बावजूद पुलिस प्रशासन की चुप्पी लोगों को और आक्रोशित कर रही है। वकीलों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को जिला मुख्यालय से आगे बढ़ाकर प्रदेशव्यापी किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।

Published on:

24 Dec 2025 04:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मजहबीन हत्याकांड पर बरेली में उबाल: कचहरी से लेकर जंक्शन तक सड़कें जाम, तीसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी

बरेली

उत्तर प्रदेश

