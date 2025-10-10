बरेली को मिली हाईटेक शूटिंग रेंज, कल खुलेगा यूपी का सबसे आधुनिक राइफल क्लब, नगर विकास मंत्री करेंगे लोकार्पण

बरेली। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बरेली को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर को उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक और हाईटेक राइफल क्लब मिलने वाला है। शनिवार को नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा इस अत्याधुनिक क्लब का लोकार्पण करेंगे। यह क्लब न केवल खिलाड़ियों के लिए अभ्यास और प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि युवाओं को आत्मरक्षा और अनुशासन सिखाने का नया प्लेटफॉर्म भी प्रदान करेगा।
शुक्रवार को मेयर डॉ. उमेश गौतम ने क्लब का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि क्लब की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चौबंद हैं। मेयर ने कहा यह क्लब प्रदेश के अन्य राइफल क्लबों की तुलना में कहीं अधिक आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत है।
राइफल क्लब में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम, साउंडप्रूफ शूटिंग रेंज, अत्याधुनिक सुरक्षा इंतजाम और प्रशिक्षित कोचिंग स्टाफ की व्यवस्था की गई है। क्लब को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिताएं भी कराई जा सकें। मेयर ने बताया कि यह क्लब शहर के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि जगाने के साथ-साथ उन्हें आत्मरक्षा, अनुशासन और फिटनेस की दिशा में प्रेरित करेगा।
नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संयुक्त पहल से तैयार हुआ यह क्लब अब बरेली का नया स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है। यहां शूटिंग के अलावा फिटनेस, ट्रेनिंग और अन्य खेल गतिविधियों की भी योजना है। मेयर ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस परियोजना का उद्देश्य बरेली में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। लोकार्पण समारोह में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा शनिवार को नगर निगम की लगभग 39.20 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सूत्रों के अनुसार, कुल 53 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिनकी लागत करीब 35.79 करोड़ रुपये है। वहीं 16 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, जिनकी कुल लागत लगभग 3.41 करोड़ रुपये है। इस दौरान मंत्री अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग