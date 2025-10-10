बरेली को मिली हाईटेक शूटिंग रेंज, कल खुलेगा यूपी का सबसे आधुनिक राइफल क्लब, नगर विकास मंत्री करेंगे लोकार्पण

नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संयुक्त पहल से तैयार हुआ यह क्लब अब बरेली का नया स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है। यहां शूटिंग के अलावा फिटनेस, ट्रेनिंग और अन्य खेल गतिविधियों की भी योजना है। मेयर ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस परियोजना का उद्देश्य बरेली में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। लोकार्पण समारोह में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे।