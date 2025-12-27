BAREILLY NEWS : नर्सिंग कालेज की छात्रा के बर्थडे पर कैफे में हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

बर्थडे पार्टी में करीब एक दर्जन छात्र-छात्राएं थीं, जिनमें आठ हिंदू और छो मुस्लिम युवक शामिल थे। बस यही बात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी। उन्होंने कैफे में घुसकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। पार्टी में मौजूद छात्राओं ने पुलिस को बताया कि यह सिर्फ एक दोस्तों के बीच जन्मदिन मनाने की पार्टी थी। लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो मुस्लिम युवकों को देखा, उन्होंने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रा ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता गलत आरोप लगा रहे थे।