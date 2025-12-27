27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

BAREILLY NEWS : नर्सिंग कालेज की छात्रा के बर्थडे पर कैफे में हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

राजेंद्र नगर में एक कैफे में चल रही नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में बखेड़ा हो गया। छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना ही रही थी कि इसी दौरान वहां बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पहुंच गये। उन्होंने कैफे में घुसकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 27, 2025

बरेली। राजेंद्र नगर में एक कैफे में चल रही नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में बखेड़ा हो गया। छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना ही रही थी कि इसी दौरान वहां बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पहुंच गये। उन्होंने कैफे में घुसकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ने पर प्रेमनगर पुलिस वहां पहुंच गई। थाना पुलिस ने कैफे में पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। इस दौरान वहां काफी भीड़ जमा हो गई।

मुस्लिम युवकों के साथ बर्थडे पार्टी को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

बर्थडे पार्टी में करीब एक दर्जन छात्र-छात्राएं थीं, जिनमें आठ हिंदू और छो मुस्लिम युवक शामिल थे। बस यही बात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी। उन्होंने कैफे में घुसकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। पार्टी में मौजूद छात्राओं ने पुलिस को बताया कि यह सिर्फ एक दोस्तों के बीच जन्मदिन मनाने की पार्टी थी। लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो मुस्लिम युवकों को देखा, उन्होंने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रा ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता गलत आरोप लगा रहे थे।

एक ही नर्सिंग कालेज के हैं छात्र

छात्रा ने पुलिस को बताया किया कि दोनों मुस्लिम युवक उसके सहपाठी हैं और सभी एक ही नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। जांच में सामने आया कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक या गैरकानूनी गतिविधि नहीं हुई थी। पुलिस ने तुरंत मामला शांत कराया। कैफे के बाहर हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझा-बुझा कर बाहर कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने छात्रा को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। छात्रा ने साफ कहा कि कार्यकर्ता गलत आरोप लगा रहे थे और उनका उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 08:00 pm

Published on:

27 Dec 2025 07:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / BAREILLY NEWS : नर्सिंग कालेज की छात्रा के बर्थडे पर कैफे में हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौलाना तौकीर के एक और करीबी की गिरफ्तारी, पेट्रोल बम से पुलिस पर किया था हमला, अब सलाखों के पीछे

बरेली

रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट हाईजैक! फर्जी साइट बनाकर लाखों छात्रों से साइबर ठगी की साजिश, फिर हुआ ये…

बरेली

सर्दी का सितम, घना कोहरा बना आफत, डीएम ने जारी किया अवकाश का आदेश, इस जिले में 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल

बरेली

दहेज की हवस ने बुझा दी मोहब्बत की लौ… प्रेमी की दुकान पर युवती ने पी लिया जहर, हालत नाजुक

बरेली

राइस मिल मालिक की बेटी, ब्वाय फ्रेंड के दोस्तों ने किया था युवती पर हमला, माई बार हेडक्वार्टर में आधी रात को छलक रहे थे जाम, गूंज रहा था डीजे

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.