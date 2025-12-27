BAREILLY NEWS : नर्सिंग कालेज की छात्रा के बर्थडे पर कैफे में हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

बरेली। राजेंद्र नगर में एक कैफे में चल रही नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में बखेड़ा हो गया। छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना ही रही थी कि इसी दौरान वहां बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पहुंच गये। उन्होंने कैफे में घुसकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ने पर प्रेमनगर पुलिस वहां पहुंच गई। थाना पुलिस ने कैफे में पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। इस दौरान वहां काफी भीड़ जमा हो गई।
बर्थडे पार्टी में करीब एक दर्जन छात्र-छात्राएं थीं, जिनमें आठ हिंदू और छो मुस्लिम युवक शामिल थे। बस यही बात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी। उन्होंने कैफे में घुसकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। पार्टी में मौजूद छात्राओं ने पुलिस को बताया कि यह सिर्फ एक दोस्तों के बीच जन्मदिन मनाने की पार्टी थी। लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो मुस्लिम युवकों को देखा, उन्होंने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रा ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता गलत आरोप लगा रहे थे।
छात्रा ने पुलिस को बताया किया कि दोनों मुस्लिम युवक उसके सहपाठी हैं और सभी एक ही नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। जांच में सामने आया कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक या गैरकानूनी गतिविधि नहीं हुई थी। पुलिस ने तुरंत मामला शांत कराया। कैफे के बाहर हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझा-बुझा कर बाहर कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने छात्रा को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। छात्रा ने साफ कहा कि कार्यकर्ता गलत आरोप लगा रहे थे और उनका उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था।
