तीन दिन चला बरेली पुलिस का ‘शोर कंट्रोल’ ऑपरेशन… धार्मिक स्थलों से उतारे 413 अवैध लाउडस्पीकर, 24 मुकदमे दर्ज

यह अभियान 8 से 10 नवंबर तक चला। पुलिस टीमों ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक धार्मिक स्थलों और बाजारों में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की। आंकड़ों के मुताबिक, तीन दिन में 2114 स्थानों की चेकिंग हुई। इनमें 1306 जगह लाउडस्पीकर मानकों के विपरीत पाए गए। इनमें से 893 की आवाज कम कराई गई, जबकि 413 लाउडस्पीकर मौके से हटाए गए।