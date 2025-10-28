बरेली बवाल: नफरती मौलाना तौकीर की हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ी, फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

26 सितंबर को बरेली में “आई लव मोहम्मद” पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ। मौलाना ने इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी सभा करने का ऐलान किया, लेकिन प्रशासन ने नवरात्र और दो उर्स के चलते धारा 163 लागू कर प्रदर्शन पर रोक लगा दी। बावजूद इसके मौलाना ने वीडियो जारी कर पुलिस और सरकार को चुनौती दी। भीड़ को रोकने की कोशिश के दौरान पथराव और फायरिंग हुई। भीड़ ने पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खलील तिराहे पर नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी शुरू की, भीड़ ने पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम से हमला किया। यह हंगामा नौमहला मस्जिद, कोतवाली, नॉवेल्टी चौराहा, आजमनगर और श्यामगंज तक फैल गया।