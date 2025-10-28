Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली बवाल: नफरती मौलाना तौकीर की हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ी, फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा मंगलवार को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। उनके करीबी सहयोगियों को अदालत में फिजिकल रूप से पेश किया गया। कोर्ट ने मौलाना की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 28, 2025

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा मंगलवार को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। उनके करीबी सहयोगियों को अदालत में फिजिकल रूप से पेश किया गया। कोर्ट ने मौलाना की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।

मौलाना तौकीर रजा पर 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद बरेली में हुए हिंसक बवाल को भड़काने का आरोप है। उनके खिलाफ इस मामले में 10 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा वह 2019 के सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन में भी आरोपी हैं। पुलिस ने सभी मामलों में बी-वारंट जारी कर रखा है।

26 सितंबर को बरेली में “आई लव मोहम्मद” पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ। मौलाना ने इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी सभा करने का ऐलान किया, लेकिन प्रशासन ने नवरात्र और दो उर्स के चलते धारा 163 लागू कर प्रदर्शन पर रोक लगा दी। बावजूद इसके मौलाना ने वीडियो जारी कर पुलिस और सरकार को चुनौती दी। भीड़ को रोकने की कोशिश के दौरान पथराव और फायरिंग हुई। भीड़ ने पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खलील तिराहे पर नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी शुरू की, भीड़ ने पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम से हमला किया। यह हंगामा नौमहला मस्जिद, कोतवाली, नॉवेल्टी चौराहा, आजमनगर और श्यामगंज तक फैल गया।

मौलाना के खिलाफ दंगा भड़काने, उकसाने, धमकी देने और हत्या की साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। उनके वकील सुनील सक्सेना के मुताबिक, इन धाराओं में छह महीने में जमानत मिलना मुश्किल है। एनएसए लागू होने पर कम से कम एक साल तक रिहाई असंभव है। मौलाना के कई करीबी जेल में बंद हैं। इसमें राष्ट्रीय महासचिव डॉ. नफीस, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम, फरहत, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी, अनीस सकलैनी और साजिद शामिल हैं। अब तक कुल 105 लोग जेल में हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 05:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली बवाल: नफरती मौलाना तौकीर की हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ी, फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय और अखिल भारतीय मंच पर बरेली पुलिस की वंदना का शानदार प्रदर्शन, जीते दो स्वर्ण और एक रजत पदक

बरेली

रुहेलखंड विश्वविद्यालय में भाजपा का युवा सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष ने भरी हुंकार, बोले— अब युवा नौकरी नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे

बरेली

नगर निगम कर्मचारी की बहन लापता, मुरादाबाद के मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप, जाने पूरा मामला

बरेली

वकील आत्महत्याकांड: बेवफाई बर्दाश्त न कर सका कमल… पत्नी-प्रेमी समेत चार पर एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस

बरेली

होटल बने ‘बारूद के ढेर’ बिना एनओसी चल रहे रेस्टोरेंट, बेसमेंट में गैस सिलेंडर, छतों पर हुक्का बार, सीएफओ बोले होंगे सील

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.